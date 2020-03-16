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16 марта 2020, 13:45 1

На Закарпатье блокировали контрабанду 8 кг металлической ртути

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16 марта 2020, 13:45 1
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Ртуть нашли в пакетах с мукой
Фото: СБУ
Ртуть нашли в пакетах с мукой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

В Закарпатской области СБУ остановила контрабанду в Евросоюз металлической ртути. Гражданин одной из европейских стран планировал незаконно переправить через государственную границу восемь килограммов этого высокотоксичного вещества.

Транспортное средство задержали в пункте пропуска "Ужгород". Емкости с ртутью злоумышленник спрятал в пакетах с мукой.

Перевозчик задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, иностранцу объявлено о подозрении в контрабанде.

Продолжаются следственные действия. Устанавливаются стоимость изъятой ртути, источники происхождения токсического вещества, а также продавцы и покупатели "товара".

Напомним, на Закарпатье изъяли сигареты на более 200 тысяч гривен . 250 пачек контрабандных сигарет конфисковали на ПП "Тиса".

50 тысяч респираторных масок изъяли в Волынской области. В пункте пропуска "Ягодин" изъяли запрещенные для экспорта медицинские средства.

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