На Закарпатье блокировали контрабанду 8 кг металлической ртути
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
В Закарпатской области СБУ остановила контрабанду в Евросоюз металлической ртути. Гражданин одной из европейских стран планировал незаконно переправить через государственную границу восемь килограммов этого высокотоксичного вещества.
Транспортное средство задержали в пункте пропуска "Ужгород". Емкости с ртутью злоумышленник спрятал в пакетах с мукой.
Перевозчик задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, иностранцу объявлено о подозрении в контрабанде.
Продолжаются следственные действия. Устанавливаются стоимость изъятой ртути, источники происхождения токсического вещества, а также продавцы и покупатели "товара".
Напомним, на Закарпатье изъяли сигареты на более 200 тысяч гривен . 250 пачек контрабандных сигарет конфисковали на ПП "Тиса".
50 тысяч респираторных масок изъяли в Волынской области. В пункте пропуска "Ягодин" изъяли запрещенные для экспорта медицинские средства.
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