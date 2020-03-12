В Івано-Франківську підприємці вийшли на протест (ФОТО)
12 березня під "білим домом" відбулася акція підприємців за збереження спрощеної системи оподаткування, повідомляє RegioNews із посиланням на Галку.
Люди прийшли виступити проти законів 128-9, 129-9 та змін до закону 367.
Підприємиця Світлана Волкова каже, що нові закони можуть призвести до того, що в державі взагалі зникнуть малі підприємці.
"А якщо вони зникнуть, то ми просто не виживемо. Таке відчуття, що ми непотрібні ні державі - нікому. Є альтернативні закони, які би зберегли спрощену систему оподаткування, але їх не розглядають".
Заступниця голови ради підприємців Неля Вилегжаніна наголошує, що ФОПи – це найбільш свідома верства населення, на яку непотрібно давити. У середньому підприємець платить у рік майже тисячу доларів. 75% бюджету Івано-Франківська формується з єдиного податку.
Міський голова Руслан Марцінків зауважив, що Івано-Франківськ тримається на малому бізнесі. 190 мільйонів гривень єдиного податку сплачують малі підприємці. Він вважає нове законодавство дискримінаційним.
Нагадаємо, 10 березня у Львові відбулася аналогічна акція - підприємці пікетували ОДА. Відстоювали спрощену систему обліку та звітності, вимагали зменшити навантаження на малий бізнес.
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