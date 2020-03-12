На Закарпатье протестуют против формирования общин

Люди требуют создания Тереблянской общины с центром в селе Теребля

Фото Тячів news

Люди требуют создания Тереблянской общины с центром в селе Теребля

Под стенами Закарпатской ОГА проходит мирная акция, сообщает RegioNews со ссылкой на Тячев news.

Сегодня, 12 марта, жители Тячевского района требуют создания Тереблянской общины с центром в селе Теребля. В состав ее должны войти четыре населенных пункта - Чумалево, Кричево, Дулово и Теребля.

Предварительно в каждом селе прошли общественные слушания и поданы на рассмотрение все необходимые документы. Однако позицию жителей не учтена при формировании проекта перспективного плана формирования объединенных территориальных общин Тячевского района Закарпатской области.

Митингующие заявляют, если их не услышат, они перейдут на более радикальные методы отстаивания своих прав и интересов.

Напомним, на прошлой неделе во Львове протестовали против формирования ОТГ в области. Люди требовали вернуть Перспективный план формирования территорий во Львовской области на доработку.

Сегодня в Ивано-Франковске предприниматели вышли на протест. Требуют сохранить упрощенную систему налогообложения, не допустить принятия ряда законов.

10 марта во Львове состоялась аналогичная акция - предприниматели пикетировали ОГА. Отстаивали упрощенную систему учета и отчетности, требовали уменьшить нагрузку на малый бизнес.