В Словакии в ДТП погибли гастарбайтеры из Закарпатья (ФОТО)

Микроавтобус с заробитчанами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, в результате чего автобус слетел в 8-метровый овраг

Фото Мукачево.нет

Микроавтобус с заробитчанами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, в результате чего автобус слетел в 8-метровый овраг

Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 марта на севере Словакии, сообщает RegioNews со ссылкой на Мукачево.нет. В полиции Словацкой Республики рассказывают, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний мужчина. В результате ДТП погибли 2 человека 23 и 26 лет. Один человек получил телесные повреждения, 14 умеренные травмы, 16 - легкие. По информации телеканала JOJ, водитель микроавтобуса приехал с местной АЗС и не предоставил приоритет автобусу, который находился на главной дороге. В результате столкновения автобус слетел с дороги в 8-метровый овраг. В настоящее время официально о погибших ничего не известно, однако в соцсетях рассказывают, что погибли двоє жителей Тячевского района. Напомним, 13 февраля в Псковской области случилась автопроисшествие, в результате которого погибли семеро пассажиров и водитель микроавтобуса. Большинство пострадавших были жителями Раховского района Закарпатской области. В селе Заволока Сторожинецкого района Черновицкой области 38-летний мужчина зарезал топором жену и задушил маленькую дочку.

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