В Словакии в ДТП погибли гастарбайтеры из Закарпатья (ФОТО)
Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 марта на севере Словакии, сообщает RegioNews со ссылкой на Мукачево.нет.
В полиции Словацкой Республики рассказывают, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с заробитчанами на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, которым управлял 43-летний мужчина.
В результате ДТП погибли 2 человека 23 и 26 лет. Один человек получил телесные повреждения, 14 умеренные травмы, 16 - легкие.
По информации телеканала JOJ, водитель микроавтобуса приехал с местной АЗС и не предоставил приоритет автобусу, который находился на главной дороге. В результате столкновения автобус слетел с дороги в 8-метровый овраг.
В настоящее время официально о погибших ничего не известно, однако в соцсетях рассказывают, что погибли двоє жителей Тячевского района.
Напомним, 13 февраля в Псковской области случилась автопроисшествие, в результате которого погибли семеро пассажиров и водитель микроавтобуса. Большинство пострадавших были жителями Раховского района Закарпатской области.
В селе Заволока Сторожинецкого района Черновицкой области 38-летний мужчина зарезал топором жену и задушил маленькую дочку.
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