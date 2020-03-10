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10 березня 2020, 13:51

На Закарпатті посадовці міськради "відмили" майже мільйон на ремонті площі

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10 березня 2020, 13:51
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У понад 860 тисяч гривень оцінили збитки, завдані під час реконструкції площі Кирпи в Ужгороді
Площа Кирпи, фото PMG
У понад 860 тисяч гривень оцінили збитки, завдані під час реконструкції площі Кирпи в Ужгороді

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Прокуратуру Закарпатської області.

За версією слідства, посадовці міськради спільно із підрядником приватного товариства з листопада 2017 по грудень 2018 року вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт. На підставі цих документів під час реконструкції площі Кирпи в Ужгороді підряднику перераховувались кошти.

Їх звинувачують у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України). Завдані бюджету збитки оцінюють у понад 860 тис гривень.

Підозру вручено спеціалісту з технічного нагляду Ужгородської міської ради. Встановлюється місцезнаходження директора Департаменту Ужгородської міської ради та директора приватного товариства для повідомлення їм про підозру у вказаних злочинах.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Закарпатті на продажі посад викрили керівника підрозділу ДСНС, його підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди.


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