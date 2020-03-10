Тричі за два дні на Закарпатті намагалися провезти зброю
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.
У неділю, 8 березня, у пункті пропуску "Ужгород" в легковому автомобілі "Volkswagen Tiguan" прикордонники знайшли пристрій для відстрілу гумових куль "ПМР" та магазин з 6 набоями до нього. За кермом була 35-річна закарпатка, яка їхала до Словаччини.
Того ж дня у ПП "Тиса" у багажному відсіку мікроавтобуса "Mercedes" прикордонники виявили приціл "Steiner", лазерний дальномір "Laser Rangefinder" марки "Vortex", кріплення до прицілу "Tier-One Blaser TacRings" та ствол до гладкоствольної зброї.
У пункті пропуску "Ужгород" у легковому автомобілі "Skoda" чеської реєстрації прикордонники знайшли газовий пістолет "R BLANK" і 13 набоїв до нього. За кермом перебував 41-річний громадянин Чехії.
У всіх трьох випадках на місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції. До Ужгородського районного відділу ГУНП направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.263 ККУ "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".
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