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11 марта 2020, 17:25 1

45-летнему закарпатцу дали 8 лет за попытку изнасилования 6-летней девочки

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11 марта 2020, 17:25 1
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Преступника остановила бабушка девочки, которая услышала крик ребенка и прибежала на помощь
Фото иллюстративное
Преступника остановила бабушка девочки, которая услышала крик ребенка и прибежала на помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

15 августа 2019 года мужчина заманил ребенка в свою квартиру. Там совершил с ней действия сексуального характера, которые не успел довести до конца, поскольку на крики и плач девочки пришла ее бабушка.

Мужчину задержали правоохранители, его сразу взяли под стражу.

Медиками подтверждена полная вменяемость мужчины. Вину он не признал.

Прокурором Береговской местной прокуратуры доказано вину 45-летнего жителя с. Мужиево Береговского района в законченном покушении на изнасилование 6-летней девочки (ч.2 ст. 15, ч.4 ст.152 УК Украины).

Коллегией судей Виноградовского районного суда он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 8 годам лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье пограничник требовал 1000 долларов за помощь контрабандисту. За "вознаграждение" военный обещал предоставлять информацию о размещении нарядов на границе с Румынией.

На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС. Начальник аварийно-спасательного отряда требовал от граждан взятки за содействие в трудоустройстве в подчиненное ему подразделение.


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