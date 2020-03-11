45-летнему закарпатцу дали 8 лет за попытку изнасилования 6-летней девочки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
15 августа 2019 года мужчина заманил ребенка в свою квартиру. Там совершил с ней действия сексуального характера, которые не успел довести до конца, поскольку на крики и плач девочки пришла ее бабушка.
Мужчину задержали правоохранители, его сразу взяли под стражу.
Медиками подтверждена полная вменяемость мужчины. Вину он не признал.
Прокурором Береговской местной прокуратуры доказано вину 45-летнего жителя с. Мужиево Береговского района в законченном покушении на изнасилование 6-летней девочки (ч.2 ст. 15, ч.4 ст.152 УК Украины).
Коллегией судей Виноградовского районного суда он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 8 годам лишения свободы.
Напомним, на Закарпатье пограничник требовал 1000 долларов за помощь контрабандисту. За "вознаграждение" военный обещал предоставлять информацию о размещении нарядов на границе с Румынией.
На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС. Начальник аварийно-спасательного отряда требовал от граждан взятки за содействие в трудоустройстве в подчиненное ему подразделение.
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