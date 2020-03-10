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10 марта 2020, 13:51

На Закарпатье чиновники горсовета "отмыли" почти миллион на ремонте площади

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10 марта 2020, 13:51
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В более чем 860 тысяч гривен оценили ущерб, нанесенный во время реконструкции площади Кирпы в Ужгороде
Площадь Кирпы, фото PMG
В более чем 860 тысяч гривен оценили ущерб, нанесенный во время реконструкции площади Кирпы в Ужгороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Закарпатской области.

По версии следствия, должностные лица горсовета совместно с подрядчиком частного общества с ноября 2017 года по декабрь 2018 года вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ. На основании этих документов во время реконструкции площади Кирпы в Ужгороде подрядчику перечислялись денежные средства.

Их обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч.5 ст.191 ч.1 ст.366 УК Украины). Нанесенный бюджету ущерб оценивается в свыше 860 тыс гривен.

Подозрение вручено специалисту технического надзора Ужгородского городского совета. Устанавливается местонахождение директора Департамента Ужгородского городского совета и директора частного общества для сообщения им о подозрении в указанных преступлениях.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС, его подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды.


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