На Закарпатье чиновники горсовета "отмыли" почти миллион на ремонте площади

В более чем 860 тысяч гривен оценили ущерб, нанесенный во время реконструкции площади Кирпы в Ужгороде

Площадь Кирпы, фото PMG

В более чем 860 тысяч гривен оценили ущерб, нанесенный во время реконструкции площади Кирпы в Ужгороде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Прокуратуру Закарпатской области. По версии следствия, должностные лица горсовета совместно с подрядчиком частного общества с ноября 2017 года по декабрь 2018 года вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ. На основании этих документов во время реконструкции площади Кирпы в Ужгороде подрядчику перечислялись денежные средства. Их обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч.5 ст.191 ч.1 ст.366 УК Украины). Нанесенный бюджету ущерб оценивается в свыше 860 тыс гривен. Подозрение вручено специалисту технического надзора Ужгородского городского совета. Устанавливается местонахождение директора Департамента Ужгородского городского совета и директора частного общества для сообщения им о подозрении в указанных преступлениях. Досудебное расследование продолжается. Напомним, на Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС, его подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды.

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