Прокурор Києва, якого суд поновив на посаді після люстрації, вийшов на роботу 

Сьогодні, 10 березня, поновлений на своїй посаді прокурор Києва Сергій Юлдашев вийшов на роботу до столичної прокуратури

Фото: Cторінка прокуратури Києва у Facebook

Сьогодні, 10 березня, поновлений на своїй посаді прокурор Києва Сергій Юлдашев вийшов на роботу до столичної прокуратури

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва у Facebook, пише RegioNews.

СЕРГІЙ ЮЛДАШЕВ ПРИСТУПИВ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРОКУРОРА МІСТА КИЄВА Сергій Юлдашев, який наказом Генерального... Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 10 березня 2020 р.

Рішення щодо поновлення Юлдашева на посаді після люстрації ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд 25 лютого. А Генеральний прокурор підписав наказ про поновлення на посаді.

"Сергій Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці", - йдеться у повідомленні столичної прокуратури.

Як повідомлялося раніше, люстрованих посадовців частково реабілітують – Мін’юст готує спеціальну процедуру, яка дозволить переглянути справи та сплатити колишнім владоможцям компенсації.

Напередодні український уряд остаточно програв у Стразбурзі справу, в якій п'ятеро таких чиновників оскаржували своє звільнення.