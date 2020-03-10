Прокурор Києва, якого суд поновив на посаді після люстрації, вийшов на роботу
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва у Facebook, пише RegioNews.
СЕРГІЙ ЮЛДАШЕВ ПРИСТУПИВ ДО ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПРОКУРОРА МІСТА КИЄВА Сергій Юлдашев, який наказом Генерального...Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 10 березня 2020 р.
Рішення щодо поновлення Юлдашева на посаді після люстрації ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд 25 лютого. А Генеральний прокурор підписав наказ про поновлення на посаді.
"Сергій Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці", - йдеться у повідомленні столичної прокуратури.
Як повідомлялося раніше, люстрованих посадовців частково реабілітують – Мін’юст готує спеціальну процедуру, яка дозволить переглянути справи та сплатити колишнім владоможцям компенсації.
Напередодні український уряд остаточно програв у Стразбурзі справу, в якій п'ятеро таких чиновників оскаржували своє звільнення.
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