На Закарпатті затримали дипломата з контрабандою
9 березня о 12:00 у пункті пропуску "Тиса" Чопського загону прикордонники зупинили автівку дипломата, який нелегально перевозив через кордон цигарки
9 березня о 12:00 у пункті пропуску "Тиса" Чопського загону прикордонники зупинили автівку дипломата, який нелегально перевозив через кордон цигарки
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службі Чопського прикордонного загону.
Контрабандні сигарети знайшли у порожнинах легковика Audi німецької реєстрації. Водій транспортного засобу виявився громадянином Гвінея-Бісау. Чоловік пред'явив на контроль дипломатичний паспорт.
Під час проведення огляду прикордонники спільно з митниками виявили близько 1500 пачок сигарет з акцизними марками України. Їх приховали у спеціально виготовленому тайнику у задньому бампері та у сидіннях автівки.
Як повідомляли RegioNews раніше, співробітники Управління служби безпеки України в Полтавській області попередили контрабандне переміщення до РФ предметів, що мають культурну та історичну цінність.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
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- 18:58 08 березня В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб
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