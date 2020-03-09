На Закарпатті затримали дипломата з контрабандою

9 березня о 12:00 у пункті пропуску "Тиса" Чопського загону прикордонники зупинили автівку дипломата, який нелегально перевозив через кордон цигарки

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9 березня о 12:00 у пункті пропуску "Тиса" Чопського загону прикордонники зупинили автівку дипломата, який нелегально перевозив через кордон цигарки

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службі Чопського прикордонного загону.

Контрабандні сигарети знайшли у порожнинах легковика Audi німецької реєстрації. Водій транспортного засобу виявився громадянином Гвінея-Бісау. Чоловік пред'явив на контроль дипломатичний паспорт.

Під час проведення огляду прикордонники спільно з митниками виявили близько 1500 пачок сигарет з акцизними марками України. Їх приховали у спеціально виготовленому тайнику у задньому бампері та у сидіннях автівки.

Як повідомляли RegioNews раніше, співробітники Управління служби безпеки України в Полтавській області попередили контрабандне переміщення до РФ предметів, що мають культурну та історичну цінність.