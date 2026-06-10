Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 10 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У місті Чебоксари республіки Чувашія під ударом опинився завод "ВНИИР-Прогресс". Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Удар здійснили бійці Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ українськими ракетами FP-5 "Фламінго" на відстані понад 900 кілометрів від лінії фронту.

Підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для російського високоточного озброєння, зокрема приймачів супутникової навігації та антен типу "Комета", які росіяни встановлюють на безпілотники Shahed, крилаті ракети "Калібр", комплекси "Іскандер-М" та керовані авіабомби

У місті Самара Самарської області уражений нафтопереробний завод "Куйбишевський", там також виникоа пожежа. Це підприємство є одним із найбільших у регіоні з річним обсягом переробки близько 3,7 млн тонн нафти. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційних військ РФ.

Крім того, в акваторії Чорного моря українські сили атакували танкер тіньового флоту РФ WEST Horizon, який використовувався для транспортування нафти в обхід міжнародних санкцій. Ппідтверджено ураження гвинто-рульової групи судна.

Також стали відомі результати дорозвідки після удару 6 червня по арсеналу боєприпасів у районі населеного пункту Большая Іжора Ленінградської області. Там підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків, а також зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.

Сили оборони України продовжують системно знижувати військовий потенціал та спроможності російської армії.

Нагадаємо, Сили оборони уразили склад боєприпасів у Бєлгородській області та пункти управління росіян. Також підтверджене знищення резервуарів у районі Маріуполя.