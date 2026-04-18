18 квітня 2026, 14:44

Українські військові уразили одразу чотири великі нафтові об'єкти в РФ

18 квітня 2026, 14:44
Уражено чотири об’єкти нафтопереробної галузі росіян. На місця ударів зафіксовано пожежі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Йдеться про нафтопереробні заводи "Новокуйбишевський” та "Сизранський” у Самарській області рф, нафтоналивний термінал "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафто перекачувальну станцію "Тихорєцк” у Краснодарському краї.

"Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються", – додали у Генштабі.

Нагадаємо , в середині квітня українські військові уразили великий хімічний завод у РФ. Йдеться про підприємство "Череповець-Азот", яке виготовляє хімікати необхідні для виробництва вибухівки.

Українські спецпризначенці уразили 3 кораблі, РЛС і логістику ворога в Криму
18 квітня 2026, 14:10
Генштаб ЗСУ оновив втрати військ РФ
18 квітня 2026, 09:31
ССО знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" на Донеччині (ВІДЕО)
17 квітня 2026, 18:10
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Українські спецпризаченці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області
18 квітня 2026, 16:06
У Вінницькій області зіткнулися два потяги
18 квітня 2026, 15:38
Укрзалізниця по-новому рахуватиме вартість деяких квитків
18 квітня 2026, 15:21
У Києві поліція і ТЦК влаштували бійку зі стріляниною під час мобілізації
18 квітня 2026, 14:28
Українські спецпризначенці уразили 3 кораблі, РЛС і логістику ворога в Криму
18 квітня 2026, 14:10
Правоохоронці відреагували на інцидент у грумінг-салоні Києва, де знущалися із собаки
18 квітня 2026, 13:30
Пальне у світі почало дешевшати, а в Україні – ні
18 квітня 2026, 12:36
У Кривому Розі хлопець вистрілив із пістолета в дівчину через невзаємне кохання
18 квітня 2026, 11:50
На Львівщині троє чоловіків напали на працівників ТЦК
18 квітня 2026, 11:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »