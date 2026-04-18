Українські військові уразили одразу чотири великі нафтові об'єкти в РФ
Уражено чотири об’єкти нафтопереробної галузі росіян. На місця ударів зафіксовано пожежі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Йдеться про нафтопереробні заводи "Новокуйбишевський” та "Сизранський” у Самарській області рф, нафтоналивний термінал "РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області і нафто перекачувальну станцію "Тихорєцк” у Краснодарському краї.
"Усі об’єкти задіяні у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Масштаби завданих збитків уточнюються", – додали у Генштабі.
Нагадаємо , в середині квітня українські військові уразили великий хімічний завод у РФ. Йдеться про підприємство "Череповець-Азот", яке виготовляє хімікати необхідні для виробництва вибухівки.
Українські спецпризначенці уразили 3 кораблі, РЛС і логістику ворога в КримуВсі новини »
18 квітня 2026, 14:10Генштаб ЗСУ оновив втрати військ РФ
18 квітня 2026, 09:31ССО знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" на Донеччині (ВІДЕО)
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Українські спецпризаченці провели результативні рейди проти окупантів у Запорізькій області
18 квітня 2026, 16:06У Вінницькій області зіткнулися два потяги
18 квітня 2026, 15:38Укрзалізниця по-новому рахуватиме вартість деяких квитків
18 квітня 2026, 15:21У Києві поліція і ТЦК влаштували бійку зі стріляниною під час мобілізації
18 квітня 2026, 14:28Українські спецпризначенці уразили 3 кораблі, РЛС і логістику ворога в Криму
18 квітня 2026, 14:10Правоохоронці відреагували на інцидент у грумінг-салоні Києва, де знущалися із собаки
18 квітня 2026, 13:30Пальне у світі почало дешевшати, а в Україні – ні
18 квітня 2026, 12:36У Кривому Розі хлопець вистрілив із пістолета в дівчину через невзаємне кохання
18 квітня 2026, 11:50На Львівщині троє чоловіків напали на працівників ТЦК
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі блоги »