Украинские военные поразили сразу четыре крупных нефтяных объекта в РФ
Поражены четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли россиян. На места ударов зафиксированы пожары
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах Новокуйбышевский и Сызранский в Самарской области России, нефтеналивном терминале РПК-Высоцк Лукойл-2 в Ленинградской области и нефтеперекачивающей станции Тихорецк в Краснодарском крае.
"Все объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил российских окупантов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", – добавили в Генштабе.
Напомним, в середине апреля украинские военные поразили крупный химический завод в РФ. Речь идет о предприятии "Череповец-Азот", которое производит химикаты, необходимые для производства взрывчатки.
