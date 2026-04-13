Українські військові уразили великий хімічний завод у РФ

Сили безпілотних систем підтвердили, що завдали удару по російському заводу "Череповець-Азот". Підприємство виготовляє хімікати необхідні для виробництва вибухівки

Як передає RegioNews, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у соцмережах.

"Приємного Апатиту" череповецькому хімзаводу – домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено", – йдеться у повідомленні.

"Череповець-Азот" – це великий російський хімічний завод, розташований у Вологодській області, який входить до холдингу "ФосАгро". 13 квітня 2026 року підприємство зазнало атаки українських безпілотників, що призвело до пожежі та, за даними аналітиків, ураження цехів з виробництва аміаку.

Нагадаємо, на початку квітня українські військові атакували важливий НПЗ у РФ. Йдеться про "Башнефть-Новойл".