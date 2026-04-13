19:54  13 квітня
Українські підрозділи відійшли на Сумщині
17:19  13 квітня
В Одесі чоловік погрожував "підірвати" себе гранатою
16:45  13 квітня
У Харкові ТЦК мобілізували чоловіка з бронюванням: на чий бік став суд
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2026, 20:08

Українські військові уразили великий хімічний завод у РФ

Читайте также на русском языке
скриншот з відео
Читайте также
на русском языке

Сили безпілотних систем підтвердили, що завдали удару по російському заводу "Череповець-Азот". Підприємство виготовляє хімікати необхідні для виробництва вибухівки

Як передає RegioNews, про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у соцмережах.

"Приємного Апатиту" череповецькому хімзаводу – домогосподарські крашанки Птахів СБС доправлено", – йдеться у повідомленні.

"Череповець-Азот" – це великий російський хімічний завод, розташований у Вологодській області, який входить до холдингу "ФосАгро". 13 квітня 2026 року підприємство зазнало атаки українських безпілотників, що призвело до пожежі та, за даними аналітиків, ураження цехів з виробництва аміаку.

Нагадаємо, на початку квітня українські військові атакували важливий НПЗ у РФ. Йдеться про "Башнефть-Новойл".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБС Сили оборони війна атака втрати росіян
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »