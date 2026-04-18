18 квітня 2026, 14:10

Українські спецпризначенці уразили 3 кораблі, РЛС і логістику ворога в Криму

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Бійці Центру спецоперацій «Альфа» СБУ провели комплексну операцію на території тимчасово окупованого Криму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.

В результаті спецоперації було уражено одразу три військових кораблі РФ:

  1. Великий десантний корабель "Ямал"
  2. Великий десантний корабель "Азов"
  3. Військовий корабель невстановленого типу.

Також є дані про ймовірне ураження протидиверсійного катера проєкту 21980 "Грачонок".

Крім того, безпілотники "Альфи" СБУ пошкодили блок антен комунікаційної системи "Дельфін", РЛС МР-10М1 "Мис-М1", резервуари з паливом на нафтобазі "Югторсан".

Нагадаємо, на початку квітня українські військові уразили склад БпЛА, літак та РЛС росіян у Криму. Збитки РФ сягають мільйони доларів.

СБУ Крим спецоперація атака втрати росіян
