ССО знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" на Донеччині (ВІДЕО)

Сили спеціальних операцій України у ніч на 17 квітня атакували дронами логістичну базу російського центру безпілотних систем "Рубікон". Це сталось в окупованому Мангуші на Донеччині

Про це повідомили в Силах спеціальних операцій, передає RegioNews.

Підрозділи Middle-strike атакували російську базу російського центру безпілотних систем "Рубікон". Після атаки зафіксували масштабні пожежі.

Зазначається, що це одна з ключових структур РФ, яка працює з безпілотниками на фронті. Центр використовує проти українських сил майже весь спектр дронів. Зокрема, йдеться про "Ланцети" та "Молнії".

"Ураження та знищення логістичних центрів противника суттєво знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України", - кажуть військові.

