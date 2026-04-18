Генштаб ЗСУ оновив втрати військ РФ
Протягом минулої доби українські військові знищили 1080 бійців ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
РФ у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб;
- танків – 11 876 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од;
- артилерійських систем – 40 242 (+82) од;
- РСЗВ – 1 743 (+4) од;
- засоби ППО – 1 349 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од;
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од;
- спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.
Нагадаємо, українські спецпризначенці знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" у Донецькій області. Втрати ворога уточнюються.
17 квітня 2026, 10:57РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та 172 ударними безпілотниками
17 квітня 2026, 08:291000 окупантів та понад 100 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
17 квітня 2026, 07:28
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
У Кривому Розі хлопець вистрілив із пістолета в дівчину через невзаємне кохання
18 квітня 2026, 11:50На Львівщині троє чоловіків напали на працівників ТЦК
18 квітня 2026, 11:00Армія РФ просунулась на Донеччині
18 квітня 2026, 10:35"Мене просто трусило": з акторкою Катею Кузнецовою стався скандал на польському кордоні
18 квітня 2026, 00:30Співачка Аліна Гросу народила первістка
17 квітня 2026, 23:30Росіяни вербують через онлайн-ігри: у поліції попередили батьків - де варто наглядати за дітьми
17 квітня 2026, 22:55На Харківщині продавали ухилянтам відрядження "в один кінець" за 20 тисяч "зеленими"
17 квітня 2026, 22:30В Одесі працівник ТЦК порізав ножем колесо в цивільному авто
17 квітня 2026, 21:59Бив, кидав, гасив недопалки: на Кіровоградщині вітчим вбив 8-місячне немовля
17 квітня 2026, 21:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
