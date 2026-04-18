11:50  18 квітня
У Кривому Розі хлопець вистрілив із пістолета в дівчину через невзаємне кохання
11:00  18 квітня
На Львівщині троє чоловіків напали на працівників ТЦК
10:35  18 квітня
Армія РФ просунулась на Донеччині
UA | RU
18 квітня 2026, 09:31

Генштаб ЗСУ оновив втрати військ РФ

18 квітня 2026, 09:31
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Протягом минулої доби українські військові знищили 1080 бійців ворога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

РФ у війні з Україною станом на 18 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 317 150 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 876 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 24 410 (+10) од;
  • артилерійських систем – 40 242 (+82) од;
  • РСЗВ – 1 743 (+4) од;
  • засоби ППО – 1 349 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 350 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 245 112 (+2 104) од;
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 194 (+180) од;
  • спеціальна техніка – 4 129 (+0) од.

Нагадаємо, українські спецпризначенці знищили базу російського центру безпілотників "Рубікон" у Донецькій області. Втрати ворога уточнюються.

війна ЗСУ Генштаб втрати росіян
Через удари РФ по енергооб’єктах є знеструмлення у 7 областях – Міненерго
17 квітня 2026, 10:57
РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та 172 ударними безпілотниками
17 квітня 2026, 08:29
1000 окупантів та понад 100 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога
17 квітня 2026, 07:28
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
У Кривому Розі хлопець вистрілив із пістолета в дівчину через невзаємне кохання
18 квітня 2026, 11:50
На Львівщині троє чоловіків напали на працівників ТЦК
18 квітня 2026, 11:00
Армія РФ просунулась на Донеччині
18 квітня 2026, 10:35
"Мене просто трусило": з акторкою Катею Кузнецовою стався скандал на польському кордоні
18 квітня 2026, 00:30
Співачка Аліна Гросу народила первістка
17 квітня 2026, 23:30
Росіяни вербують через онлайн-ігри: у поліції попередили батьків - де варто наглядати за дітьми
17 квітня 2026, 22:55
На Харківщині продавали ухилянтам відрядження "в один кінець" за 20 тисяч "зеленими"
17 квітня 2026, 22:30
В Одесі працівник ТЦК порізав ножем колесо в цивільному авто
17 квітня 2026, 21:59
Бив, кидав, гасив недопалки: на Кіровоградщині вітчим вбив 8-місячне немовля
17 квітня 2026, 21:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »