07:53  02 березня
В Україну йде потепління до +13 градусів
10:37  02 березня
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
07:29  02 березня
Смертельна ДТП на Рівненщині: тіла загиблих деблокували рятувальники
02 березня 2026, 07:40

Велика Британія залучить українських військових для боротьби з іранськими дронами

02 березня 2026, 07:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Влада країни залучить українських експертів, аби допомогти партнерам збивати іранські дрони у країнах Перської затоки

Як передає RegioNews, про це премʼєр-міністр Великої Британії Стармер заявив у відеозверненні в соцмережі X.

Глава британського уряду повідомив, що рішення надати США доступ до баз ухвалили, щоб забезпечити "колективну самооборону" союзників та захистити життя людей.

Стармер додав, що США використовуватимуть бази для "конкретної та обмеженої оборонної мети" – знищення іранських ракет біля джерела їх запуску.

Він також заявив, що Велика Британія залучить експертів з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на операцію США та Ізраїлю проти Ірану і заявив, що режим Ірану заслужив на удари, а іранський народ має позбутись терористичного режиму.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
