Велика Британія залучить українських військових для боротьби з іранськими дронами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це премʼєр-міністр Великої Британії Стармер заявив у відеозверненні в соцмережі X.

Глава британського уряду повідомив, що рішення надати США доступ до баз ухвалили, щоб забезпечити "колективну самооборону" союзників та захистити життя людей.

Стармер додав, що США використовуватимуть бази для "конкретної та обмеженої оборонної мети" – знищення іранських ракет біля джерела їх запуску.

Він також заявив, що Велика Британія залучить експертів з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на операцію США та Ізраїлю проти Ірану і заявив, що режим Ірану заслужив на удари, а іранський народ має позбутись терористичного режиму.