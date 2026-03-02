На Дніпропетровщині врятували двох 14-річних хлопців, які застрягли на річці

На Дніпропетровщині двоє 14-річних хлопців застрягли на кризі посеред річки
Надзвичайна подія сталася ввечері 1 березня на річці Дніпро у місті Верхньодніпровськ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники отримали повідомлення, що на кризі перебувають двоє хлопців. Підлітків знайшли на відстані 1000 метрів від берега поблизу вулиці Набережної.
Рятувальники разом із працівниками водолазної служби дісталися до 14-річних хлопців та та доправили їх до берега.
Врятованих передали медикам "швидкої" для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, ввечері 22 лютого у Дніпрі чоловік провалився під кригу і загинув. Водолази дістали тіло загиблого з води.
