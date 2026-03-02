Одесу атакують ворожі безпілотники

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Одесі пролунали вибухи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Зазначається, що у місті працює ППО.

На жаль, повідомляють про влучання у приватному секторі.

Як повідомлялось, наприкінці лютого в Одеській області внаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей, серед яких – дитина.