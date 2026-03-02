07:53  02 березня
В Україну йде потепління до +13 градусів
10:37  02 березня
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
07:29  02 березня
Смертельна ДТП на Рівненщині: тіла загиблих деблокували рятувальники
UA | RU
UA | RU
02 березня 2026, 09:26

Одесу атакують ворожі безпілотники

02 березня 2026, 09:26
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі пролунали вибухи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Зазначається, що у місті працює ППО.

На жаль, повідомляють про влучання у приватному секторі.

Як повідомлялось, наприкінці лютого в Одеській області внаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей, серед яких – дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ Одеса відео Одеська область атака
На Одещині чоловік викрав неповнолітню та зґвалтував
01 березня 2026, 19:15
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
01 березня 2026, 12:25
На Одещині судитимуть прикордонника, який намагався переправити чоловіка до Молдови
27 лютого 2026, 09:55
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у кількох регіонах
02 березня 2026, 10:42
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
02 березня 2026, 10:37
У Києві посеред дня викрали людину
02 березня 2026, 10:33
Прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку
02 березня 2026, 10:15
Водії були п’яні: на Львівщині зіткнулися два квадроцикли
02 березня 2026, 10:13
Найсильніший страх українців – невизначена тривалість війни
02 березня 2026, 09:59
На Чернігівщині ворожий дрон влучив у будинок: загинула жінка
02 березня 2026, 09:17
Із сьогоднішнього дня НБУ вилучає з обігу деякі банкноти
02 березня 2026, 08:59
На Дніпропетровщині двоє 14-річних хлопців застрягли на кризі посеред річки
02 березня 2026, 08:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »