Із сьогоднішнього дня НБУ вилучає з обігу деякі банкноти

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років замінюються на відповідні обігові монети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Нацбанку.

Як зазначається, із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

"Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялось, в березні 2026 року НБУ замінить дрібні банкноти на монети. У відомстві зазначають, що банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень уже майже не використовуються у роздрібній торгівлі.