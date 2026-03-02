07:53  02 березня
В Україну йде потепління до +13 градусів
10:37  02 березня
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
07:29  02 березня
Смертельна ДТП на Рівненщині: тіла загиблих деблокували рятувальники
UA | RU
UA | RU
02 березня 2026, 08:59

Із сьогоднішнього дня НБУ вилучає з обігу деякі банкноти

02 березня 2026, 08:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Із 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років замінюються на відповідні обігові монети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Нацбанку.

Як зазначається, із цієї дати ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

"Громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялось, в березні 2026 року НБУ замінить дрібні банкноти на монети. У відомстві зазначають, що банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень уже майже не використовуються у роздрібній торгівлі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нацбанк НБУ економіка банкнота гроші
Торгівля ЄС та України скоротилась: що стало причиною
27 лютого 2026, 23:55
МВФ затвердив для України програму на $8,1 млрд: перший транш – 1,5 млрд
27 лютого 2026, 11:58
В Україні ціна продажу борошна практично зрівнялася із собівартістю: що відбувається
23 лютого 2026, 21:55
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у кількох регіонах
02 березня 2026, 10:42
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
02 березня 2026, 10:37
У Києві посеред дня викрали людину
02 березня 2026, 10:33
Прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку
02 березня 2026, 10:15
Водії були п’яні: на Львівщині зіткнулися два квадроцикли
02 березня 2026, 10:13
Найсильніший страх українців – невизначена тривалість війни
02 березня 2026, 09:59
Одесу атакують ворожі безпілотники
02 березня 2026, 09:26
На Чернігівщині ворожий дрон влучив у будинок: загинула жінка
02 березня 2026, 09:17
На Дніпропетровщині двоє 14-річних хлопців застрягли на кризі посеред річки
02 березня 2026, 08:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »