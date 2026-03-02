На Херсонщині через ворожі удари загинули чотири людини, ще пʼятеро – поранені
Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 30 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та шість приватних будинків.
Також окупанти понівечили приватний автомобіль.
Через російські удари загинули чотири людини, ще п'ятеро – дістали поранення.
Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські військові вдарили КАБами по Комишувасі Запорізького району. Дістали поранення дві дитини.
