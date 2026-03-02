Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Ворог влучив по відкритій місцевості, попередньо, ракетою типу "Іскандер-М". На щастя, постраждалих немає.

Посадовець додав, що впродовж неділі ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські військові вдарили КАБами по Комишувасі Запорізького району. Дістали поранення дві дитини.