Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині
Ввечері 1 березня російська армія завдала удару балістикою по Вознесенському району
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Ворог влучив по відкритій місцевості, попередньо, ракетою типу "Іскандер-М". На щастя, постраждалих немає.
Посадовець додав, що впродовж неділі ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 2 березня російські військові вдарили КАБами по Комишувасі Запорізького району. Дістали поранення дві дитини.
