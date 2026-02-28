Зеленський відреагував на операцію США та Ізраїлю проти Ірану

фото: Офіс Президента України

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє RegioNews із посиланням на його відеозвернення.

Президент України нагадав, що іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і постачав йому "шахеди".

"Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану. У відомстві зазначили, що Тегеран десятиліттями дестабілізує ситуаціє в регіоні, підтримує та фінансує воєнізовані угруповання, а також системно порушує права людей, зокрема мирних іранців, які зазнають репресій.