28 лютого 2026, 16:57

Зеленський відреагував на операцію США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого 2026, 16:57
фото: Офіс Президента України
Режим Ірану заслужив на удари, а іранський народ має позбутись терористичного режиму

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє RegioNews із посиланням на його відеозвернення.

Президент України нагадав, що іранський режим сам обрав бути спільником для Путіна і постачав йому "шахеди".

"Іран надавав й іншу зброю Росії. Загалом за цей час повномасштабної війни росіяни використали проти України більш ніж 57 тисяч ударних дронів типу "Шахед" – проти наших людей, проти наших міст, проти нашої енергетики. Інші народи теж страждали від терору. Тож це справедливо – дати шанс іранському народу, щоб позбутись терористичного режиму, позбутись і гарантувати безпеку всім народам, які страждали від терору походженням з Ірану", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в українському МЗС відреагували на військову операцію США та Ізраїлю на території Ірану. У відомстві зазначили, що Тегеран десятиліттями дестабілізує ситуаціє в регіоні, підтримує та фінансує воєнізовані угруповання, а також системно порушує права людей, зокрема мирних іранців, які зазнають репресій.

Іран війна політика Володимир Зеленський
