07:53  02 березня
В Україну йде потепління до +13 градусів
10:37  02 березня
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
07:29  02 березня
Смертельна ДТП на Рівненщині: тіла загиблих деблокували рятувальники
02 березня 2026, 09:17

На Чернігівщині ворожий дрон влучив у будинок: загинула жінка

02 березня 2026, 09:17
Фото: ДСНС
У ніч на 2 березня російські військові атакували Корюківський район Чернігівщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворожий безпілотник влучив у приватний будинок. Виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували загоряння на площі близько 150 кв. м.

На Чернігівщині ворожий дрон влучив у будинок: загинула жінка

На жаль, внаслідок атаки загинула 88-річна жінка.

На Чернігівщині ворожий дрон влучив у будинок

Нагадаємо, у ніч на 2 березня армія РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 84 безпілотники.

Чернігівська область війна обстріли наслідки пожежа рятувальники ДСНС
