Фото: поліція

У суботу, 28 лютого, мешканці Голосіївського району столиці повідомили в поліцію про запуск феєрверку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці знайшли на вулиці порожню пускову установку, а невдовзі розшукали й самих причетних.

Виявилося, що салют запустила група підлітків, зокрема 16-річний хлопець. Юнак розповів поліції, що знайшов піротехніку на вулиці та вирішив привести її в дію.

Зараз із хлопцем та його батьками працюють дізнавачі.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство).

