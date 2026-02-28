В Ізраїлі заявили про ліквідацію Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
Верховного лідера Ірану Аятоллу Хаменеї було вбито
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ізраїльські медіа.
Деталі операції поки що не повідомляються.
Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну повітряну операцію, завдавши серію ударів по об’єктах в Ірані. Наразі відомо про сотні вбитих. Дональд Трамп заявив про намір усунути ядерну загрозу, а іранське керівництво пообіцяло "нищівну" відповідь.
