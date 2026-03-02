Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: у місті сталися кілька пожеж

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 2 березня ворог завдав удару по Кривому Рогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

"У місті пошкоджене підприємство. Там сталися кілька пожеж. Вогнеборці ліквідовують наслідки", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату в квартирі. Інцидент стався 1 березня у Дніпрі.