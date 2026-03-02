Фото: ДСНС

ДТП сталася 1 березня близько 18:10 на автодорозі Київ–Чоп поблизу села Варковичі Дубенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів.

Внаслідок автотрощі загинули чоловік і жінка, які перебували в легковику. Їхні тіла були заблоковані в понівеченій автівці. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники деблокували тіла загиблих.

Обставини трагічної ДТП встановлюють правоохоронці.

