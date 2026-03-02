07:53  02 березня
В Україну йде потепління до +13 градусів
10:37  02 березня
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
07:29  02 березня
Смертельна ДТП на Рівненщині: тіла загиблих деблокували рятувальники
02 березня 2026, 08:16

Уночі росіяни атакували Україну 94 ударними безпілотниками

02 березня 2026, 08:16
фото: focus.ua
У ніч на 2 березня армія РФ атакувала Україну 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Як повідомлялось, протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

ППО Сухопутних військ Повітряні сили атака РФ безпілотники
Вночі росіяни атакували Кривий Ріг: у місті сталися кілька пожеж
02 березня 2026, 07:02
Війська РФ просунулися на Донеччині
28 лютого 2026, 17:59
Росіяни нанесли авіаудар по Запорізькій області, є загибла
28 лютого 2026, 15:25
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Внаслідок атак РФ знеструмлені споживачі у кількох регіонах
02 березня 2026, 10:42
На Одещині 30-річний чоловік намагався виїхати до Молдови в образі 71-річної бабусі
02 березня 2026, 10:37
У Києві посеред дня викрали людину
02 березня 2026, 10:33
Прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку
02 березня 2026, 10:15
Водії були п’яні: на Львівщині зіткнулися два квадроцикли
02 березня 2026, 10:13
Найсильніший страх українців – невизначена тривалість війни
02 березня 2026, 09:59
Одесу атакують ворожі безпілотники
02 березня 2026, 09:26
На Чернігівщині ворожий дрон влучив у будинок: загинула жінка
02 березня 2026, 09:17
Із сьогоднішнього дня НБУ вилучає з обігу деякі банкноти
02 березня 2026, 08:59
На Дніпропетровщині двоє 14-річних хлопців застрягли на кризі посеред річки
02 березня 2026, 08:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
