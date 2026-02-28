17:13  28 лютого
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
28 лютого 2026, 18:21

Трамп ще не зупинив російсько-українську війну, а вже вдався до другого за останній час "СВО"

28 лютого 2026, 18:21
Хоч памʼятаєте, як переконував на інавгураційній промові, що за його каденції воєн не буде?
Хоч памʼятаєте, як переконував на інавгураційній промові, що за його каденції воєн не буде?
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Після ударів США та Ізраїлю по Ірану багато хто відкрив для себе очевидну річ – світ настільки глобалізований, що будь-яке загострення відлунює в усіх точках світу.

Тегеран так і не зміг переконати переговірників (відомих нам Віткоффа і Кушнера), що не буде нічого робити, аби не озброюватись і не становити загрозу як для регіону, так і персонально для інтересів США. Коли роками підвищуєш ставки, одного дня ти все одно опиняєшся на касі.

Експерти International Crisis Group, яких я читав сьогодні, пишуть, що вікно для деескалації стрімко звужується. Це означає, що інерція вже працює проти дуже швидкого і точкового протистояння. І головне питання, яке висить у повітрі - чи ухвалять США рішення про наземну операцію в Ірані?Тут легкої прогулянки точно не буде. Наземна кампанія проти країни з 80+ мільйонами населення - це не "вийшли, зайшли, поміняли режим". Можуть бути місяці партизанської війни, мільярди грошей і поки що невідомий фінал.

Тому зараз виглядає так, що США ухвалили рішення зупинитися на авіації, ракетах, демонстрації сили і тестуванні нервів. Повномасштабне вторгнення виглядає вже як крайній сценарій.

Як це вплине на Україну?

Перше. Якщо конфлікт розшириться, конкуренція за оборонні можливості зросте. Це - великий і жирний мінус.

Друге – ситуація навколо Ірану відволікатиме увагу від нашої війни (ми, до речі, цей етап рік тому проходили). Зараз у топі новин – Близький Схід – і скільки це триватиме, невідомо.

Третє – ціна нафти. Будь-яка серйозна турбулентність у регіоні Перської затоки автоматично вмикає повзучі ціни на біржах. А кожен стрибок цін – це нова хвиля економічного тиску, в тому числі й на нас.

І так, Росія вже коментує, засуджує, обурюється і паралельно в Кремлі потирають руки. Бо для Москви цей глобальний хаос - не проблема, а середовище існування. І ще - можливість використати стрибок цін на нафту, щоб виправити частину власних економічних проблем.

Загалом треба підходити до нових реалій без паніки, але й з розумінням ризиків. Ми вже настільки адаптивні, що немає чого зайвий раз розстроюватись через невідомість.

Тут треба тільки зрозуміти, як хитатиме наших партнерів, особливо європейських; як це буде відображатися на їх ресурсах і визначити, які сценарії для нас найбільш невигідні.

Затяжна війна США-Іран точно не вигідна нам з будь-яких точок зору. Світ знову нестабільний. Але для України, для нас усіх, це давно не новина.

