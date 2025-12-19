22:57  19 грудня
Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі та поранені
19 грудня
Центр Києва завтра перекриють: названа причина
19 грудня
Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами
19 грудня 2025, 22:49

Україна змушена буде платити ЄС 3 млрд євро щорічних відсотків за 90 млрд євро допомоги

19 грудня 2025, 22:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кредит для України обійдеться ЄС у 3 млрд євро щорічних відсотків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Як відомо, у Брюсселі країни ЄС домовилися залучити 90 млрд євро спільного боргу протягом 2026-2027 років для підтримки України у війні проти РФ.

За оцінками високопосадовців Європейської комісії, це рішення обійдеться бюджету ЄС у близько 3 млрд євро щорічно лише на виплату відсотків, починаючи з 2028 року.

Перші виплати стартують у 2027 році.

Як повідомлялось, Україна отримає рекордну фінансову підтримку від ЄС на два роки. Крім того, наша країна посилить співпрацю з Польщею в оборонній та економічній сферах.

19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
