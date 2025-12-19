Україна змушена буде платити ЄС 3 млрд євро щорічних відсотків за 90 млрд євро допомоги

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кредит для України обійдеться ЄС у 3 млрд євро щорічних відсотків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Як відомо, у Брюсселі країни ЄС домовилися залучити 90 млрд євро спільного боргу протягом 2026-2027 років для підтримки України у війні проти РФ.

За оцінками високопосадовців Європейської комісії, це рішення обійдеться бюджету ЄС у близько 3 млрд євро щорічно лише на виплату відсотків, починаючи з 2028 року.

Перші виплати стартують у 2027 році.

Як повідомлялось, Україна отримає рекордну фінансову підтримку від ЄС на два роки. Крім того, наша країна посилить співпрацю з Польщею в оборонній та економічній сферах.