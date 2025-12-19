Україна змушена буде платити ЄС 3 млрд євро щорічних відсотків за 90 млрд євро допомоги
Кредит для України обійдеться ЄС у 3 млрд євро щорічних відсотків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.
Як відомо, у Брюсселі країни ЄС домовилися залучити 90 млрд євро спільного боргу протягом 2026-2027 років для підтримки України у війні проти РФ.
За оцінками високопосадовців Європейської комісії, це рішення обійдеться бюджету ЄС у близько 3 млрд євро щорічно лише на виплату відсотків, починаючи з 2028 року.
Перші виплати стартують у 2027 році.
Як повідомлялось, Україна отримає рекордну фінансову підтримку від ЄС на два роки. Крім того, наша країна посилить співпрацю з Польщею в оборонній та економічній сферах.
Стало відомо, де можуть пройти наступні мирні переговори по УкраїніВсі новини »
19 грудня 2025, 21:21В Україні може виникнути дефіцит пального через російські удари по мосту на Одещині
19 грудня 2025, 20:35Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 20 грудня
19 грудня 2025, 20:06
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Різдвяний кошик в Україні подорожчав: як змінились ціни на продукти
19 грудня 2025, 23:30Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини, є загиблі та поранені
19 грудня 2025, 22:57У Дніпрі військовий іздив на авто під діями наркотиків
19 грудня 2025, 22:45Центр Києва завтра перекриють: названа причина
19 грудня 2025, 22:35Скільки коштують наші далекобійні дронові атаки по РФ
19 грудня 2025, 22:20На Волині вантажівка налетіла на велосипедіста та перекинулась
19 грудня 2025, 21:55Стало відомо, де можуть пройти наступні мирні переговори по Україні
19 грудня 2025, 21:21Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами
19 грудня 2025, 20:59На Житомирщині 17-річна дівчина загинула в ДТП: що загрожуватиме п'яному мотоциклісту
19 грудня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі блоги »