Стало відомо, де можуть пройти наступні мирні переговори по Україні

Як передає RegioNews, про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив посол Швейцарії в Україні та Молдові Фелікс Бауманн.

Дипломат зазначив, що у 2024 році Швейцарія організувала Саміт миру в Бургенштоку та підтримувала контакт з усіма сторонами конфлікту, включно з РФ.

На думку Бауманна, саме завдяки позиції нейтралітету, міжнародній репутації Женеви та досвіду посередництва до Швейцарії звернулися США та Україна для обговорення американського мирного плану. Зустріч відбулася 23 листопада, на ній обговорювався запропонований США мирний план.

Нагадаємо, керівник фракції "Слуга народ" Давид Арахамія заявив, що на наразі немає передумов для укладення достойної мирної угоди з РФ.