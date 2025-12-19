20:59  19 грудня
Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами
20:42  19 грудня
Суддя на Харківщині збила двох підлітків на пішохідному переході – ДБР відкрили провадження
15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 21:21

Стало відомо, де можуть пройти наступні мирні переговори по Україні

19 грудня 2025, 21:21
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Швейцарія готова стати майданчиком для мирних переговорів щодо війни в Україні

Як передає RegioNews, про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив посол Швейцарії в Україні та Молдові Фелікс Бауманн.

Дипломат зазначив, що у 2024 році Швейцарія організувала Саміт миру в Бургенштоку та підтримувала контакт з усіма сторонами конфлікту, включно з РФ.

На думку Бауманна, саме завдяки позиції нейтралітету, міжнародній репутації Женеви та досвіду посередництва до Швейцарії звернулися США та Україна для обговорення американського мирного плану. Зустріч відбулася 23 листопада, на ній обговорювався запропонований США мирний план.

Нагадаємо, керівник фракції "Слуга народ" Давид Арахамія заявив, що на наразі немає передумов для укладення достойної мирної угоди з РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика Швейцарія перемовини мир
Україна отримає рекордну фінансову підтримку від ЄС на два роки
19 грудня 2025, 20:04
У США засудили екстрадованого з України Крейга Ленга до двох довічних термінів
19 грудня 2025, 18:30
Зеленський відреагував на фінансову підтримку ЄС: що сказав президент
19 грудня 2025, 09:44
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Протягом вихідних в Україні буде хмарно, без істотних опадів, але з туманами
19 грудня 2025, 20:59
На Житомирщині 17-річна дівчина загинула в ДТП: що загрожуватиме п'яному мотоциклісту
19 грудня 2025, 20:55
Чому €90 мільярдів для України – це "недоперемога"
19 грудня 2025, 20:46
Суддя на Харківщині збила двох підлітків на пішохідному переході – ДБР відкрили провадження
19 грудня 2025, 20:42
В Україні може виникнути дефіцит пального через російські удари по мосту на Одещині
19 грудня 2025, 20:35
Не хотіли блекаутів: у Дніпрі місцеві жителі напали на енергетиків
19 грудня 2025, 20:35
На Київщині під час пожежі через несправну електроплиту загинув літній чоловік
19 грудня 2025, 20:28
У Києві на Софіївській площі встановили унікальну ялинку на честь енергетиків
19 грудня 2025, 20:19
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 20 грудня
19 грудня 2025, 20:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »