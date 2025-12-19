15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
19 грудня 2025, 18:30

У США засудили екстрадованого з України Крейга Ленга до двох довічних термінів

19 грудня 2025, 18:30
Фото: ілюстративне
Міжнародна правова співпраця між Україною та США завершилася реальним тюремним вироком за особливо тяжкі злочини, скоєні кілька років тому

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Федеральний суд США ухвалив вирок громадянину Крейгу Лангу, екстрадованому з України у 2024 році, призначивши йому два довічні строки позбавлення волі з послідовним відбуванням покарання. Екстрадицію було здійснено після розгляду справи Європейським судом з прав людини та отримання Офісом Генерального прокурора України необхідних гарантій від американської сторони щодо дотримання прав людини.

Суд установив, що у квітні 2018 року Ленг разом зі спільником організував збройний напад у штаті Флорида: під виглядом продажу зброї через інтернет вони заманили подружжя на зустріч, пограбували та застрелили обох потерпілих. Обтяжуючою обставиною стало те, що отримані кошти засуджений планував використати для участі у збройному конфлікті за межами США.

Окрім покарання, суд зобов'язав Ленга виплатити компенсацію родинам загиблих.

Раніше повідомлялося, з Німеччини екстрадували до України підозрюваного у масштабному наркобізнесі у Дніпрі, якого у 2019 році звинуватили в участі у злочинній організації з 11 осіб, що займалася виробництвом та збутом психотропного "метамфетаміну".

19 грудня 2025
07 серпня 2025
