Помідори в Україні знову дорожчають: які ціни

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що за останній тиждень цінники на помідори в Україні зросли близько на 15%. Попит стабільно лишається високим, а постачання зменшуються.

"Оператори ринку повідомляли про зростання цін на тепличні овочі у самій країні-виробнику, що було пов'язане із сезонним фактором", - кажуть аналітики.

Станом на 2 лютого помідори на українському ринку оптом пропонуються до продажу в діапазоні 110-130 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, помідори стали в середньому на 27% дорожче.

"Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті – це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже найближчим часом ціни на томати можуть стабілізуватися після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок", - вважають експерти.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.