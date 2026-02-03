19:05  03 лютого
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
18:43  03 лютого
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 23:35

Помідори в Україні знову дорожчають: які ціни

03 лютого 2026, 23:35
Фото з відкритих джерел
На внутрішньому ринку в Україіні фіксують скорочення пропозиції помідорів. Завдяки цьому продавці змогли вкотре підвищити ціни

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що за останній тиждень цінники на помідори в Україні зросли близько на 15%. Попит стабільно лишається високим, а постачання зменшуються.

"Оператори ринку повідомляли про зростання цін на тепличні овочі у самій країні-виробнику, що було пов'язане із сезонним фактором", - кажуть аналітики.

Станом на 2 лютого помідори на українському ринку оптом пропонуються до продажу в діапазоні 110-130 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, помідори стали в середньому на 27% дорожче.

"Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті – це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже найближчим часом ціни на томати можуть стабілізуватися після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок", - вважають експерти.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
