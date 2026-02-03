19:05  03 лютого
03 лютого 2026, 22:55

Нацвідбір на Євробачення: де українцям дивитися та як голосувати за фаворита

03 лютого 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Уже в суботу, 7 лютого, в Україні обиратимуть представника на Євробачення. Традиційно голосування буде поділено на дві частини: віддаватимуть голос і журі, і глядачі

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

О 18:00 очікується трансляція Передшоу. Ведуча Анна Тульєва розповість про те, як готувались артисти. Уже о 19:00 розпочнеться трансляція фіналу Національного відбору. Ведучими вечора будуть Тімур Мірошніченко та Леся Нікітюк.

Де дивитися Нацвідбір 7 лютого:

Як проходитиме голосування

Переможця Нацвідбору та представника України на Євробаченні-2026 визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Глядачі зможуть голосувати через застосунок Дія, або за допомогою СМС на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.

Нагадаємо, що 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал будуть проводити 16 травня. 7 лютого шляхом голосування журі та глядачів українці оберуть свого представника. Повний список претендентів нещодавно вже став відомий.

культура музика Євробачення
