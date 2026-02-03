19:05  03 лютого
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
18:43  03 лютого
РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
15:09  03 лютого
Відома синоптикиня розповіла, скільки ще триватимуть сильні морози
03 лютого 2026, 22:01

У Кропивницькому чоловік показав поліцейським статевий орган замість документів

03 лютого 2026, 22:01
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Чоловік показав правоохоронцям свій статевий орган та застосував проти них перцевий балончик

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Формат.

За даними слідства, житель обласного центру на вимогу працівників поліції показати документи зняв з себе штани та публічно продемонстрував статевий орган. Після цього він через відкрите вікно застосовував проти правоохоронців перцевий балончик.

Суд розглянув клопотання щодо тримання чоловіка під вартою строком на 60 днів. Йому заборонили покидати житло з 19:00 до 7:00.

Також проти зловмисника відкрили провадження за умисне заподіяння поліцейському легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Як повідомлялось, колишнього поліцейського на Кіровоградщині підозрюють у наїзді на матір із немовлям. Аварія сталася ще у листопаді 2023 року на пішохідному переході.

Зеленський закликав США відреагувати на російські удари
03 лютого 2026, 22:33
Керівник черкаської поліції склав повноваження через стрілянину, де загинули ветеран та поліцейські
03 лютого 2026, 21:29
Коня з Черкащини, якого шукали кілька днів, знайшли на Полтавщині
03 лютого 2026, 20:43
На Житомирщині з початку 2026 року зафіксували 10 випадків сказу
03 лютого 2026, 20:03
До 40 тисяч доларів за "свободу": в Україні викрили схему організованого дезертирства
03 лютого 2026, 20:00
Інвалідність і свобода від мобілізації: у Харкові ділок торгував діагнозами для ухилянтів
03 лютого 2026, 19:40
Відключення світла 4 лютого: актуальні графіки для всіх регіонів України
03 лютого 2026, 19:25
На Дніпропетровщині жінка незаконно оформлювала кредити на власних батьків
03 лютого 2026, 19:20
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
