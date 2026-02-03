У Кропивницькому чоловік показав поліцейським статевий орган замість документів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Чоловік показав правоохоронцям свій статевий орган та застосував проти них перцевий балончик

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Формат.

За даними слідства, житель обласного центру на вимогу працівників поліції показати документи зняв з себе штани та публічно продемонстрував статевий орган. Після цього він через відкрите вікно застосовував проти правоохоронців перцевий балончик.

Суд розглянув клопотання щодо тримання чоловіка під вартою строком на 60 днів. Йому заборонили покидати житло з 19:00 до 7:00.

Також проти зловмисника відкрили провадження за умисне заподіяння поліцейському легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

