ППО знешкодила 57 з 69 безпілотників: є влучання на семи локаціях
У ніч на 16 грудня ворог атакував Україну 69-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 57 ворожих безпілотників, які атакували південь і схід України.
Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на семи локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя ударним безпілотником. Внаслідок влучання дрона типу Shahed виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Відомо про трьох травмованих внаслідок обстрілу.