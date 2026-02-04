Фото: ОВА

В ніч на 4 лютого російські окупанти атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали: 47-річну жінку та 63-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки виникли пожежі. Пошкоджені три приватні будинки, ще один – знищений. Понівечені господарські споруди, авто, будівля, що не експлуатувалася, адмінбудівля. Зачепило лінію електропередач.

Під ударом також була Нікопольщина – сам Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Росіяни застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град". Пошкоджені інфраструктура, лінія електропередач.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого ворог вкотре атакував Одесу безпілотниками, завдавши ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі у Приморському, Пересипському та Хаджибейському районах міста.