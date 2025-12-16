Українські бійці за добу ліквідували 1150 окупантів – Генштаб
За минулу добу Сили оборони знищили 1150 окупантів, 9 танків, шість бронемашин, 67 артилерійських систем, а також 177 одиниць автомобільної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" за два тижні завдали вісім точних ударів по об'єктах військової інфраструктури російських військових у тимчасово окупованому Криму.
