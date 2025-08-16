21:24  15 серпня
Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
20:14  15 серпня
Вихідні в Україні будуть спекотними
19:25  15 серпня
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
UA | RU
UA | RU
16 серпня 2025, 00:30

Українка буде змагатися за корону Міс США

16 серпня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Андріана Пущак з Дрогобиля буде представляти штат Іллінойс на конкурсі Ms World America 2025. На сцену вона вийде в сукні від української дизайнерки

Про це повідомляє drogmedia, передає RegioNews.

Конкурс Ms World America 2025 відбудеться з 24 по 28 серпня. Адріана Пущак буде змагатися в категорії 30+. Особливо символічно, що перший день конкурсу припадає на День Незалежності України. У цей день Адріана вийде на сцену перед американським журі в сукні від української дизайнерки Ельвіри Гасанової (бренд Damirli), чий одяг носить перша леді України.

"Для мене участь у конкурсі — це про те, що кожна жінка може йти до своїх мрій, незважаючи ні на що. Це не лише про корону чи титул. Справжня королева — це та, яка має цінність і місію, якою ділиться з іншими. Моя глобальна ціль — надихати жінок вірити в себе, відкривати свій потенціал і досягати більшого, ніж вони колись уявляли. Я хочу показати, що навіть у новій для себе країні можна вийти на сцену, заявити про себе й залишити по собі слід. Я ніколи не думала, що конкурс краси може привернути таку увагу. Після мого виступу мільйони людей побачили мою історію — хтось захоплювався, хтось вітав, хтось критикував. Але головне — я змогла донести емоцію кожному. І показати своїм прикладом, що кожна жінка варта більшого", - каже Адріана Пущак.

Довідка. Адріана Пущак — Ms Petite USA Universe 2025, лідерка української діаспори та beauty-експертка. Вона народилась у Дрогобичі, має освіту психолога. Адріана є чемпіонкою України, Італії та Іспанії в галузі перманентного макіяжу. У США вона переїхала у 2023 році, і вже встигла стати там впливовою постаттю серед українців за кордоном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
модель США конкурс
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Кінофестиваль в Одесі: які фільми будуть у програмі
16 серпня 2025, 01:00
"Чоловіка має — тому до побачення": Оля Полякова розповіла, чи допомагає старшій донці грошима
15 серпня 2025, 23:30
Путін проігнорував запитання журналістів про вбивство цивільних в Україні
15 серпня 2025, 23:05
У Дніпрі завершують будівництво підземної школи
15 серпня 2025, 22:35
В Україні подорожчала диня
15 серпня 2025, 22:30
Україна повернула із російської окупації ще трьох дітей
15 серпня 2025, 22:09
На Алясці стартують переговори Трампа і Путіна (онлайн)
15 серпня 2025, 22:02
В Україні різко подешевшали кавуни
15 серпня 2025, 21:48
Британія голова відправити своїх військових в Україну після угоди про перемир'я з РФ
15 серпня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »