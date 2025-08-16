Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє drogmedia, передає RegioNews.

Конкурс Ms World America 2025 відбудеться з 24 по 28 серпня. Адріана Пущак буде змагатися в категорії 30+. Особливо символічно, що перший день конкурсу припадає на День Незалежності України. У цей день Адріана вийде на сцену перед американським журі в сукні від української дизайнерки Ельвіри Гасанової (бренд Damirli), чий одяг носить перша леді України.

"Для мене участь у конкурсі — це про те, що кожна жінка може йти до своїх мрій, незважаючи ні на що. Це не лише про корону чи титул. Справжня королева — це та, яка має цінність і місію, якою ділиться з іншими. Моя глобальна ціль — надихати жінок вірити в себе, відкривати свій потенціал і досягати більшого, ніж вони колись уявляли. Я хочу показати, що навіть у новій для себе країні можна вийти на сцену, заявити про себе й залишити по собі слід. Я ніколи не думала, що конкурс краси може привернути таку увагу. Після мого виступу мільйони людей побачили мою історію — хтось захоплювався, хтось вітав, хтось критикував. Але головне — я змогла донести емоцію кожному. І показати своїм прикладом, що кожна жінка варта більшого", - каже Адріана Пущак.

Довідка. Адріана Пущак — Ms Petite USA Universe 2025, лідерка української діаспори та beauty-експертка. Вона народилась у Дрогобичі, має освіту психолога. Адріана є чемпіонкою України, Італії та Іспанії в галузі перманентного макіяжу. У США вона переїхала у 2023 році, і вже встигла стати там впливовою постаттю серед українців за кордоном.