Ще декілька країн ЄС відмовились купувати у США зброю для України
Італія, Франція та Чехія не мають наміру брати участь у закупівлі зброї США для України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на La Stampa.
За даними видання, основна причина – відсутність коштів.
Таким чином, озброювати "Петріотами" за свій рахунок поки що погодилися лише Великобританія та Німеччина.
Нагадаємо, Чехія не купуватиме у США зброю для України за планом Трампа. Про це заявив премʼєр-міністр країни Петр Фіала. За його словами, Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах і способах допомоги Україні.
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