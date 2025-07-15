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15 липня 2025, 04:15

У РФ висловились щодо погроз США санкціями

15 липня 2025, 04:15
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Ілюстративне фото
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У російській Думі стали коментувати погрози Трампа щодо санкцій. Президент США анонсував жорсткі санкції, якщо протягом 50 днів РФ не укладе мирну угоду

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Прокоментував заяву США з "дедлайном для Путіна" голова комітету з фінансового ринку Держдуми Анатолій Аксаков. Він заявив, що нібито жодні санкції проти РФ ще не дали результату.

"Життя показало, що жодні санкційні рішення проти Росії результату не дають. Ба більше, вони призводять до того, що Росія впевнено рухається вперед, розвиває свою економіку, здійснює структурну перебудову свого народного господарства", - заявив один з людей Путіна.

При цьому варто зауважити, що, за даними The Economist, з кінця 2024 року економічне зростання РФ в річному обчисленні знизилося з приблизно 5% до нуля. Якщо після початку повномасштабної війни прогнозували скорочення річного ВВП у Росії до 15%, то в результаті падіння відбулось до 1,4% з подальшим зростанням лише на 4,1%.

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