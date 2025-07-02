В Польше установили день памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА: президент уже подписал указ
Польский президент подписал закон об установлении официального дня памяти жертв событий на Волыни 1943 года
Об этом сообщает пресс-служба польского президента, передает RegioNews.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, устанавливаемый 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, осуществленного Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией. Документ официально признает, что подразделения этих формирований в годы Второй мировой войны совершили преступления против польского населения, проживавшего на территории современной западной Украины.
Закон был принят Сеймом Польши 4 июня 2025 года и официально подписан президентом 2 июля.
Документ отмечает, что смерть польских граждан из-за их национальной принадлежности является основанием для установления памятного дня. Таким образом, польское государство будет официально чествовать жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА, что стало частью долговременного исторического спора между Польшей и Украиной о событиях середины XX века.
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