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Україні встановили рекорд у Польщі за купівлею нерухомості. При цьому найчастіше наші громадяни купують там квартири без кредитів

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

У 2024 році українці купили в Польщі понад 380 000 квадратних метрів нерухомості. Йдеться про суму понад 1,5 мільярда євро. Більшість угод здійснювалось за власні кошти, без іпотеки. Найактивніше громадяни України купували житло у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.

Таким чином за минулий рік українці вийшли на перше місце за обсягом придбаної житлової площі, встановивши новий історичний рекорд. На другому місці — білоруси, а згодом — росіяни, британці, в'єтнамці тощо.

Експерти зазначили, що часто українці купують одразу кілька квартир. Одне житло використовується для проживання, а інше — для подальшої здачі в оренду.

На думку польських аналітиків, інтерес українців до польської нерухомості буде зберігатися. Адже Польща зараз залишається стабільною країною з розвиненим ринком та високим попитом на орендне житло.

При цьому в Києві ситуація на ринку нерухомості змінилась. Експерти розповідали, що з 2022 року кияни надають перевагу більше тим варіантам нерухомості, які вже готові або майже готові. Зокрема, популярність мають ті види житла, які входять до програм державної іпотеки, або мають можливість розстрочки.