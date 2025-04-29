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У столиці в середньому найменша вартість за однокімнатну квартиру - 9 тисяч за оренду на місяць. При цьому в більшості районів орендна плата буде вищою

Такими даними поділились фахівці ЛУН, передає RegioNews.

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві - 17 500 гривень на місяць. Найдешевше житло можна знайти у Деснянському районі — в середньому 9 тисяч гривень.

Також можна знайти більш доступне житло в передмісті: наприклад, у Броварах, Ірпені, Вишневому можна орендувати однокімнатну квартиру за 11 500 та 12 000 гривень відповідно.

Найбільша середня вартість оренди однокімнатної квартири в Печерському районі - 34 тисячі гривень. У Шевченківському та Голосіївському районах - 24 000 та 20 000 тисяч гривень відповідно.

Нагадаємо, що в Україні на вторинному ринку подорожчали квартири. Найдешевша середня ціна однокімнатного житла у Миколаєві, Харкові та Сумах: 20 000, 21 000 та 22 700 доларів США відповідно.