Податок на нерухомість у 2025: кого змусять платити більше

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З 2025 року в Україні набувають чинності нові правила оподаткування нерухомості

Про це пише видання Finance.ua, передає RegioNews.

Згідно з новим законодавством, власники житла тепер сплачуватимуть податок залежно від площі нерухомості та її місцезнаходження.

Основною новацією є підвищення базової ставки до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр, який перевищує норму.

Наприклад, для квартир понад 60 квадратних метрів або будинків понад 120 квадратних метрів ця норма стане обов’язковою.

Водночас у великих містах, таких як Київ чи Одеса, місцева влада може запровадити додаткові коефіцієнти, які вплинуть на кінцеву суму.

Державна податкова служба вже почала надсилати електронні повідомлення громадянам щодо обов'язкової сплати податку на нерухомість.

Хто звільнений від сплати податку

Від сплати податку звільнені власники нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм, а також власники, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена, зруйнована чи в зоні активних бойових дій.

Об'єкти нерухомості, за які не доведеться сплачувати:

дитбудинки сімейного типу;

житло, яке належить дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування та дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об'єкта на дитину;

власність громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

житло, яке належить багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

Також, якщо квартира належить декільком членам сім'ї, які володіють різними частинами квартири, наприклад, по 45 кв. м, тоді сплачувати податок не потрібно.

Нагадаємо, вперше норма про оподаткування нерухомості почала діяти у Податковому кодексі України з 1 січня 2013 року. Розмір податку на житло визначався з огляду на житлову площу, а не загальну.

Раніше Міністерство економіки оприлюднило оновлений перелік легкових автомобілів, власники яких у 2025 році повинні сплачувати транспортний податок.