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У Києві змінився попит на житло з 2022 року. Тепер популярність мають ті квартири, які вже в стані добудови

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

За даними девелоперської компанії Alliance Novobud, з 2022 року у Києві покупці надають перевагу більше тим варіантам нерухомості, які вже готові або майже готові. Також популярність мають квартири, які входять до програм державної іпотеки, або мають можливість розстрочки.

Також активізувався ринок житлових пропозицій у передмісті столиці. При цьому з самого Києві спостерігають відтік покупців. Це пояснюють браком готового або майже готового житла у популярному нині комфорт-класі у столиці. При цьому через інфляцію, зростання попиту з боку переселенців та дефіцит нового житла, ціни будуть зростати. Подорожчання на нерухомість очікується в межах 5-10%.

Нагадаємо, що оренда однокімнатних квартир у Києві також дорожчає. Найдешевше винаймати таке житло можна в Деснянському районі — приблизно за 9 тисяч гривень на місяць. Також більш доступне житло, аніж у центральних районах, можна знайти в передмісті: у Броварах, Ірпені, Вишневому можна орендувати однокімнатну квартиру за 11 500 та 12 000 гривень відповідно.