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У Польщі затримали 36-річну українку. Вона погодилась підвезти афганців, які незаконно потрапили на територію країну

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

У Польщі затримали українку за сприяння у перевезенні громадян Афганістану. Відомо, що вони раніше нелегально перейшли польський кордон з території Білорусі.

36-річна жінка, автомобіль якої зупинили, виявилась громадянкою України. За її словами, вона поверталась від подруги, яка проживає у цьому районі, побачила групу людей, які просили їх підвезти й вона погодилась.

Проте згодом виявилось, що вона збрехала. Українка цілеспрямовано поїхала підбирати афганців, відгукнувшись на таку пропозицію у месенджері тепер їй загрожуватиме до 8 років позбавлення волі.

Довідка. Штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади. Це сталось після жорсткої реакції цих країн на репресії в Білорусі. Попри посилений захист кордонів, проблема все ще існує в Польщі, Латвії, Литві.

У березні 2025 року польський уряд вчергове оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску, а також обмежив право на звернення за міжнародним захистом.