Контрабанда мурах: на кордоні з Польщею зупинили незвичайний вантаж

фото: Львівська митниця

Львівські митники виявили дивний вантаж у посилці, яка прямувала з України до Польщі. У чорний ящик заховали 2580 мурах, які були розміщені кожна в окремій скляній колбі

Про це повідомили у пресслужбі Львівської митниці, передає RegioNews.

"Справжній мурашник, але не в лісі, а в посилці з Києва до Вроцлава виявили працівники митниці на митному посту "Львів-поштовий" за допомогою рентген-системи "РАПІСКАН"", – йдеться у повідомленні.

Відправники задекларували товар як "пульт дистанційного керування".

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, в Україну намагались незаконно ввезти гаджети на понад 1 млн грн.

Раніше на українсько-словацькому кордоні митники зупинили чоловіка, який намагався вивезти дві раритетні скрипки за "липовими" документами.